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Пензенская прокуратура проведет масштабную проверку реализации программы переселения

14:54 | 06.02.2017 | ЖКХ

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Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области планирует провести масштабную проверку реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, которая завершает свое действие 1 сентября 2017 года. Об этом сообщила прокурор региона Наталья Канцерова в ходе пресс-конференции в понедельник, 6 февраля.

Пензенская прокуратура проведет масштабную проверку реализации программы переселения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она напомнила, что 22 декабря в ходе заседания областного правительства предостерегла чиновников от невыполнения программы в срок.

«Было внесено представление главе администрации города Пензы [Виктору Кувайцеву]. […] По результатам рассмотрения этого представления администрацией была разработана дорожная карта», — пояснила Наталья Канцерова.

По словам прокурора региона, также вызывает обеспокоенность ход реализации программы в ряде районов, в том числе Городищенском и Нижнеломовском.

«В настоящее время мы приняли решение провести масштабную проверку. […] Результаты планируем обсудить в марте 2017 года», — сказала прокурор Пензенской области, пояснив, что в этом случае при необходимости будет возможность вовремя внести акты прокурорского реагирования.
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