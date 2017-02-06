Прокуратура проверит крупные ресурсоснабжающие организации в Пензе ЖКХ

Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области проверит деятельность крупных ресурсоснабжающих организаций после происшествия на ТЭЦ-1. Об этом сообщила прокурор региона Наталья Канцерова в ходе пресс-конференции, состоявшейся в понедельник, 6 февраля.

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По ее словам, помимо компании «Т Плюс», это затронет МКП «Теплоснабжение города Пензы», АО «Пензатеплоснабжение», ООО «Горводоканал» и ряд других организаций.

Говоря о положении дел в сфере теплоснабжения регионального центра, Наталья Канцерова отметила, что основной организацией, обслуживающей городские теплосети, является ОАО «Т Плюс теплосеть Пенза».

«В период подготовки к отопительному сезону деятельность этой организации неоднократно проверялась прокуратурой, мы сигнализировали о серьезных сбоях в работе. […] Руководителю вносилось представление. И руководитель семь раз, и юридическое лицо привлекались к административной ответственности», — добавила прокурор Пензенской области.

Она пояснила, что в ходе комплексной проверки будет проанализировано не только соблюдение правил технической эксплуатации опасных производственных объектов, но и реализация программы капитального, текущего ремонта.

«[Будем] смотреть на соблюдение требований по охране труда, формирование тарифов на услуги и реальное расходование включенных в них средств на модернизацию ремонта объектов теплоснабжения», — сказала Наталья Канцерова.

Прокурор добавила, что также намечены проверки в отношении управляющих компаний, не обеспечивших своевременное поступление тепла во внутридомовые системы.