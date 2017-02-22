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Спустя месяц после аварии на ТЭЦ Шаляпин поинтересовался, где в тот день был Ильин

13:56 | 22.02.2017 | ЖКХ

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Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. Руководитель фракции КПРФ в пензенской гордуме Олег Шаляпин спустя почти месяц после крупной аварии на ТЭЦ-1, произошедшей 26 января, публично поинтересовался, где в этот день находился вице-мэр Юрий Ильин, курирующий городское хозяйство.

Спустя месяц после аварии на ТЭЦ Шаляпин поинтересовался, где в тот день был Ильин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я хотел бы услышать от Юрия Олеговича, почему его не было в городе в день, когда [произошла авария на ТЭЦ], почему он не прервал свой отпуск, потому что вопрос был серьезный. И знает ли он вообще, что был гидроудар, и знает ли, что такое вообще гидроудар», — поинтересовался депутат в ходе 31-й сессии, состоявшейся в пятницу, 22 февраля.

Юрий Ильин пояснил, что готов отвечать на вопросы, связанные с повесткой.

В свою очередь мэр Пензы Виктор Кувайцев отметил, что депутат-коммунист не прав, так как его заместитель прервал свой отпуск после случившегося.

«Потому что он находился не так близко, как другие, он приехал через два дня и приступил к работе. А что это был гидроудар или какое-то другое последствие от того, что произошло на ТЭЦ — пока мы такого заключения не имеем», — сказал глава администрации города.

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Он напомнил, что на ликвидацию крупной коммунальной аварии в Пензе были брошены все силы, при этом к работе подключились даже те, кого не просили об этом.

«Они просто пришли и спросили: «А что надо?», в том числе и коллеги-депутаты помогали нам все эти четыре дня ликвидировать эту аварию», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

После этого депутат Роман Петрухин призвал коллегу не спекулировать на подобных темах, как авария на ТЭЦ-1, и вернуться к рассмотрению повестки.

Его поддержал депутат Алексей Шуварин, порекомендовавший главе города Валерию Савельеву следить за соблюдением регламента.
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