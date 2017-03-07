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ФАС завела дело на «ТНС энерго Пенза» из-за отключения электричества на паркинге

13:19 | 07.03.2017 | ЖКХ

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Пенза, 7 марта 2017. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «ТНС энерго Пенза».

ФАС завела дело на «ТНС энерго Пенза» из-за отключения электричества на паркинге

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ведомство поступило обращение ООО «УК «Твой дом» по вопросу неправомерного прекращения электроснабжения паркинга, расположенного на улице Пушкина, 11П. Установлено, что в даты, указанные ООО «ТНС энерго Пенза» в направленном управляющей компании уведомлении, ни самоограничения, ни частичного ограничения, ни полного ограничения режима электропотребления паркинга не вводилось», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ФАС России.

В ведомстве уточнили, что полное ограничение режима потребления электроэнергии было введено лишь через три дня после планируемой даты.

«Отсутствие уведомления в адрес УК о введении ограничения режима потребления 15 ноября 2016 года могло привести к невозможности принять меры для безаварийного прекращения технологического процесса, обеспечения безопасности людей, сохранности оборудования, что могло повлечь ущемление интересов компании в сфере предпринимательской деятельности», — пояснили в пресс-службе.

В управлении добавили, что рассмотрение дела назначено на 30 марта.
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