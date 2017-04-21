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В Кузнецке вслед за Пензой решили отложить субботник из-за погоды

10:39 | 21.04.2017 | ЖКХ

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Кузнецк, 21 апреля 2017. PenzaNews. Общегородской субботник, который планировалось провести в Кузнецке Пензенской области 22 апреля, решено отложить на неделю в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В Кузнецке вслед за Пензой решили отложить субботник из-за погоды

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, мероприятие, организованное в рамках месячника по благоустройству, состоится 29 апреля.

Ранее аналогичное решение было принято в Пензе.

Также акции, направленные на благоустройство территории, на более поздние сроки перенесли некоторые общественные организации. В их числе — Русское географическое общество, планировавшее провести субботник «Живи долго, дедушка Хопер!»

Новая дата мероприятия, изначально намеченного на 22 апреля, пока не определена.
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