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Люди освободили менее половины помещений в нерасселенной части дома на Ударной в Пензе

12:05 | 26.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 26 июня 2017. PenzaNews. 55 жилых помещений из 126, расположенных в трех пока не расселенных подъездах разрушающегося дома №35 на улице Ударной в Пензе, свободны от людей.

Люди освободили менее половины помещений в нерасселенной части дома на Ударной в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, в 35-ти из них никто не жил, а из 20 люди к настоящему времени съехали.

Кроме того, жильцы планируют в ближайшее время переехать еще из 26 помещений подъездов №4, №5 и №6.

Оказываются переезжать или находятся в стадии принятия решения жители еще 45 помещений.

Фоторепортаж

Обрушение стены дома №35 на улице Ударной

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в многоквартирном четырехэтажном доме №35 на улице Ударной в Пензе 1963 года постройки, который состоит из шести подъездов, располагается 243 жилые комнаты, 12 из которых — муниципальные.

В 2015 году межведомственная комиссия признала его аварийным, подлежащим реконструкции. Расселить дом планируется в 2022 году, снести — в 2023 году.

Постоянной управляющей компании у него нет. Временная УК — «ЖЭМУП-7» — в 2016 году инициировала общее собрание жильцов по вопросу реконструкции, однако из-за несогласия людей к работам так и не приступили.

18 декабря 2016 года обрушилась часть кирпичной кладки в подъезде №1. 25 января 2017 года жильцы освободили свои квартиры, доступ внутрь был ограничен, квартиры опечатаны.

5 февраля рухнул балкон одной из квартир первого подъезда, а в конце марта разрушение продолжилось — обвалилась кирпичная кладка и вывалилось окно.

В ночь на 18 июня произошло обрушение левого крыла в расселенном подъезде №1. Во втором подъезде в это время находилось три семьи.

После случившегося прокуратура потребовала незамедлительно расселить дом.

Первоначально сообщалось, что дом состоит из двух блоков, для одного из которых угрозы обрушения нет. Однако позднее вероятность этого оценили как высокую, и было принято решение расселить дом в кратчайшие сроки. Ожидается, что в скором времени здесь отключат газ, свет и воду.
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