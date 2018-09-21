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Техзадание на создание комфортной среды в Кузнецке согласовано Минстроем России

13:54 | 21.09.2018 | ЖКХ

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Кузнецк, 21 сентября 2018. PenzaNews. Техническое задание на разработку проектной документации на работы по благоустройству, которые планируется выполнить в Кузнецке Пензенской области по итогам всероссийского конкурс среди малых городов и исторических поселений, прошло согласование в Минстрое России. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства региона Андрей Кулинцев.

Техзадание на создание комфортной среды в Кузнецке согласовано Минстроем России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он напомнил, что Кузнецк стал победителем в категории «Малые города с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек включительно».

«Согласно условиям конкурса, Кузнецк получит дотацию из федерального бюджета на поддержку реализации проектов создания комфортной городской среды», — добавил Андрей Кулинцев в ходе 12-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 21 сентября.

По его словам, реализация отмеченного на федеральном уровне проекта начнется в 2019 году.

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