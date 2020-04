View this post on Instagram

На ул. Ударной, 35 проведен демонтаж стены, которая могла обрушиться на дорогу. Работы выполнены специализированной организацией под контролем Департамента ЖКХ города и Управления по делам ГОЧС г. Пензы. Окончательный снос дома и планировка участка будут выполнены после предоставления гражданам нового жилья. Его строительство сейчас идет в Заводском районе.