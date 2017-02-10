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В Пензе на перекрестке улиц Баумана и Свердлова утром столкнулись два «ВАЗа»

10:41 | 10.02.2017 | Происшествия

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Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Столкновение двух автомобилей «ВАЗ» на перекрестке улиц Баумана и Свердлова в Пензе произошло утром в пятницу, 10 февраля.

В Пензе на перекрестке улиц Баумана и Свердлова утром столкнулись два «ВАЗа»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец случившегося, один из автомобилей двигался со стороны Терновки и поворачивал на улицу Свердлова. Второй следовал прямо по улице Баумана от Свердловского моста.

Транспортные средства получили незначительные механические повреждения — у одного отпал бампер, а у другого — немного помята дверь водителя и левое переднее крыло.

По имеющейся информации, в результате ДТП никто не пострадал.

Обстоятельства случившегося и степень вины каждого из водителей предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.
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