В Пензе на перекрестке улиц Баумана и Свердлова утром столкнулись два «ВАЗа» Происшествия

Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Столкновение двух автомобилей «ВАЗ» на перекрестке улиц Баумана и Свердлова в Пензе произошло утром в пятницу, 10 февраля.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец случившегося, один из автомобилей двигался со стороны Терновки и поворачивал на улицу Свердлова. Второй следовал прямо по улице Баумана от Свердловского моста.

Транспортные средства получили незначительные механические повреждения — у одного отпал бампер, а у другого — немного помята дверь водителя и левое переднее крыло.

По имеющейся информации, в результате ДТП никто не пострадал.

Обстоятельства случившегося и степень вины каждого из водителей предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.