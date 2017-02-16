В Пензе столкнулись трактор, маршрутка и грузовик Происшествия

Пенза, 16 февраля 2017. PenzaNews. ДТП с участием маршрутного такси №2, грузового автомобиля и трактора произошло у остановки «КДП» на улице 40 лет Октября недалеко от выезда из Пензы утром четверг, 16 февраля.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец, по расположению машин можно предположить, что грузовик зацепил трактор, а тот по инерции — маршрутку.

Автомобили получили незначительные механические повреждения. При этом водительская дверь маршрутки оказалась блокирована ковшом трактора.

Три транспортных средства, столкнувшись, перекрыли полосу дороги, ведущую в сторону центра города, временно затруднив движение.

По предварительной информации, в ДТП обошлось без пострадавших.