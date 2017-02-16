15:41:50 Четверг, 16 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
РЕЙТИНГИ СМИ «Медиалогия» включила ИА «PenzaNews» в топ-5 самых цитируемых медиаресурсов Пензенской области

В Пензе столкнулись трактор, маршрутка и грузовик

15:02 | 16.02.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 16 февраля 2017. PenzaNews. ДТП с участием маршрутного такси №2, грузового автомобиля и трактора произошло у остановки «КДП» на улице 40 лет Октября недалеко от выезда из Пензы утром четверг, 16 февраля.

В Пензе столкнулись трактор, маршрутка и грузовик

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец, по расположению машин можно предположить, что грузовик зацепил трактор, а тот по инерции — маршрутку.

Автомобили получили незначительные механические повреждения. При этом водительская дверь маршрутки оказалась блокирована ковшом трактора.

Три транспортных средства, столкнувшись, перекрыли полосу дороги, ведущую в сторону центра города, временно затруднив движение.

По предварительной информации, в ДТП обошлось без пострадавших.
Актуальное
Читайте также
Суд обязал администрацию Земетчинского района отремонтировать дорогу Пятерым пензенским атлетам присвоено звание мастера спорта России
Пензенская делегация участвует в совещании по развитию регионального образования в Москве В Пензе пройдет конкурс патриотической песни «Голос воина»
В Пензе чиновника наказали за нарушения при ведении списков ветеранов, нуждающихся в жилье В Заречном перед показом благотворительного спектакля пройдет лотерея
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама