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По факту гибели супругов в Никольском районе организована проверка

10:46 | 22.04.2019 | Происшествия

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Никольск, 22 апреля 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели супругов в результате пожара в селе Карамалы Никольского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Евгения Воеводина.

По факту гибели супругов в Никольском районе организована проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, ночью 21 апреля в доме на улице Школьной в селе Карамалы произошло возгорание. В подразделение МЧС о пожаре сообщили соседи. После ликвидации огня в жилой части дома были обнаружены тела мужчины 1968 года рождения и его супруги 1974 года рождения», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, при первоначальном осмотре на телах погибших не обнаружено никаких повреждений, кроме следов термического воздействия.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказала представитель следственного управления.

Евгения Воеводина добавила, что, по предварительным данным, очаг возгорания находился в жилой комнате.

«Причина пожара будет установлена в ходе доследственной проверки. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметила она.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews» со ссылкой на данные главного управления МЧС России по Пензенской области, в минувшее воскресенье, 21 апреля, произошло несколько пожаров, в результате которых погибли люди.

В Пензе на улице Крупской в нежилом расселенном доме было обнаружено тело человека, личность которого устанавливается.

Жизни еще двоих мужчин унес пожар в деревянном доме на улице Нагорной в селе Синтяпино Белинского района.

После пожара в селе Карамалы Никольского района первоначально сообщалось об одном погибшем. Позднее стало известно о двух жертвах.

Таким образом, число погибших при пожарах в Пензенской области за минувшие сутки увеличилось с четырех до пяти.

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