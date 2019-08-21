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«МегаФон» стал лидером исследования iPhones.ru о скорости мобильного интернета

08:55 | 21.08.2019 | Связь и ИТ

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Пенза, 21 августа 2019. PenzaNews. «МегаФон», оказывающий услуги связи в том числе на территории Пензенской области, по скорости загрузки и отдачи данных стал лидером исследования «Какой оператор оказался лучшим в России. Огромный отрыв», проведенного порталом iPhones.ru с помощью сервиса Speedtest, виджет которого редакция разместила на интернет-ресурсе.

«МегаФон» стал лидером исследования iPhones.ru о скорости мобильного интернета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего пользователи произвели около 23 тыс. замеров скорости мобильного интернета, однако примерно половина из них оказалась отсеяна из-за использования Wi-Fi, прохождения теста не из России, а также невозможности определить оператора или регион.

В итоге авторы исследования учли замеры более 11 тыс. пользователей.

Согласно полученным данным, средняя скорость загрузки у абонентов «МегаФона» составила 54 Мбит/с. Отрыв от ближайшего конкурента — 13,7 Мбит/с. Кроме того, это примерно в два раза лучше, чем у оператора, занявшего третье место.

Средняя скорость отдачи у «МегаФона» составила 18,1 Мбит/с. У остальных компаний показатель оказался ниже.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июле 2019 года международное агентство Ookla по результатам независимого исследования, которое основано на более чем 8 млн. замеров пользователей, проведенных на 1,6 млн. устройствах с помощью приложения Speedtest в первой половине текущего года, назвало «МегаФон» компанией, обеспечивающей самую высокую скорость мобильного интернета в России.

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