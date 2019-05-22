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В Кузнецке инвестор намерен вложить 10 млн. рублей в новый медцентр

11:26 | 22.05.2019 | Медицина

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Кузнецк, 22 мая 2019. PenzaNews. Администрация Кузнецка Пензенской области и частный инвестор заключили протокол о намерениях по реализации проекта, предполагающего открытие медицинского центра. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии.

В Кузнецке инвестор намерен вложить 10 млн. рублей в новый медцентр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что всего будет вложено около 10 млн. рублей, предполагается создание 20 рабочих мест.

«В соответствии с планами инициатора, бизнес-идея будет реализована до конца 2020 года», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе администрации Кузнецка предоставить какую-либо дополнительную информацию о данном инвестпроекте не смогли.

В свою очередь главный специалист отдела экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка мэрии Елена Сонина сообщила ИА «PenzaNews», что медицинский центр будет специализироваться на гастроэнтерологии.

По ее словам, фамилия частного лица, которое выступило с инициативой открыть данное учреждение, не разглашается.

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