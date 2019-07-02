Профсоюз позитивно оценил итоги переговоров о зарплатах на станции скорой помощи в Пензе Медицина

Пенза, 2 июля 2019. PenzaNews. Межрегиональный профсоюз «Действие» в целом позитивно оценивает предварительные итоги переговоров между сотрудниками ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи», работодателем и региональным Минздравом по вопросам совершенствования оплаты труда. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель первичной организации профсоюза «Действие» Павел Кузнецов.

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«Конечно, всегда хочется больше, но […] для нас делают все возможное, мы считаем так. Нам пошли навстречу. Очень много пунктов выполняется на всех уровнях — и на уровне министерства [здравоохранения Пензенской области], и на уровне станции скорой помощи, и правительство [региона], я так полагаю, помогает в этом», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с учетом предпринятых представителями власти шагов возобновления «итальянской забастовки» не планируется.

«Люди работают в штатном напряженном режиме. Такая у нас служба», — отметил Павел Кузнецов.

Согласно данным, размещенным на сайте «Действия», первичная организация профсоюза, созданная на базе пензенской областной станции скорой медицинской помощи, насчитывает более 850 человек.

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27 мая 2019 года работники ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» объявили «итальянскую забастовку», призванную обратить внимание властей на унизительно низкий уровень зарплат и невыносимый ритм работы в условиях нехватки кадров. Было выдвинуто 16 требований.

Спустя два дня стало известно о том, что «итальянская забастовка» остановлена. В регионе была создана рабочая группа по решению вопросов, касающихся совершенствования системы оплаты и улучшения условий труда на станции скорой помощи.

26 июня примерно 250 человек вышли на пикет с требованием повысить зарплату сотрудникам учреждения. В межрегиональном профсоюзе «Действие» объяснили проведение протестной акции тем, что переговоры с областными властями относительно уровня зарплат зашли в тупик.

1 июля в здании станции скорой медицинской помощи состоялась встреча министра здравоохранения Пензенской области Александра Никишина с коллективом, в ходе которой он сообщил о введении доплат персоналу.