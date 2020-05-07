В каменской больнице для пациентов с коронавирусом подготовили 25 коек Медицина

Каменка, 7 мая 2020. PenzaNews. 25 коек для размещения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 подготовлено в межрайонной больнице в городе Каменке Пензенской области. Об этом сообщил главный врач учреждения здравоохранения Александр Галкин.

Фото: Pnzreg.ru

«Кислород подведен к койкам в реанимационном отделении и в операционном блоке, а также в первичном сосудистом отделении, кардиологии и неврологии. Под больных с коронавирусной инфекцией мы отвели 25 коек, остальные — для пациентов с прочими заболеваниями. У нас не прекращаются экстренные операции», — проинформировал он губернатора Ивана Белозерцева, посетившего больницу в минувшую среду, 6 мая.

Читайте также

Пензенский губернатор сообщил о переполненных больницах

Александр Галкин отметил, что в настоящее время в учреждении на лечении находятся примерно 200 пациентов.

«23 человека госпитализированы с пневмониями, двое — с ОРВИ», — уточнил он.

В свою очередь Иван Белозерцев указал на необходимость подведения кислорода к 50 койкам для больных с COVID-19.

«Каменская больница — лечебное учреждение с хорошей историей, оснащенное необходимой медицинской аппаратурой. Здесь есть два компьютерных томографа, что позволяет делать до 80 исследований в сутки. Это неплохие показатели», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.