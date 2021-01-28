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В Пензенской области за сутки зарегистрировано 225 случаев заражения коронавирусом

11:15 | 28.01.2021 | Медицина

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Пенза, 28 января 2021. PenzaNews. 225 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 182 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 четверга, 28 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки зарегистрировано 225 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 32 тыс. 38 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 25 тыс. 344.

Умерли 376 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 3 млн. 793 тыс. 810 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 19 тыс. 138 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 229 тыс. 258 пациентов, из них 26 тыс. 775 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 71 тыс. 651, за сутки зарегистрировано 575 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 февраля.

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