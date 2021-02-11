В Пензенской области зарегистрировано 207 новых случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 11 февраля 2021. PenzaNews. 207 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 290 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 11 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 35 тыс. 60 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 28 тыс. 377.

Умерли 406 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 27 тыс. 748 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 15 тыс. 38 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 538 тыс. 422 пациента, из них 21 тыс. 961 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 78 тыс. 687, за сутки зарегистрировано 553 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 26 февраля.

