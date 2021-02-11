EN
20:15:49 Четверг, 11 февраля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области зарегистрировано 207 новых случаев заражения коронавирусом

11:10 | 11.02.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 11 февраля 2021. PenzaNews. 207 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 290 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 11 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области зарегистрировано 207 новых случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 35 тыс. 60 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 28 тыс. 377.

Умерли 406 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 27 тыс. 748 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 15 тыс. 38 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 538 тыс. 422 пациента, из них 21 тыс. 961 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 78 тыс. 687, за сутки зарегистрировано 553 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 26 февраля.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенский «Горводоканал» модернизировал лабораторию очистных сооружений канализации В Пензе мужчина получил условный срок за заведомо ложный донос
Начальник управления ЖКХ прокомментировал ход работ по вывозу снега с улиц Пензы Владимир Семашко и Иван Белозерцев обменялись памятными подарками
В Пензе пройдет конференция «Молекулярная диагностика в онкологии» По итогам рабочей встречи Владимира Семашко и Ивана Белозерцева подписан протокол
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама