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В Пензенской области за сутки подтвержден 121 случай заражения коронавирусом

11:41 | 29.06.2021 | Медицина

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Пенза, 29 июня 2021. PenzaNews. 121 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 20 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 вторника, 29 июня, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 121 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 49 тыс. 654 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 45 тыс. 477.

Умерли 1 тыс. 32 человека. За последние сутки зарегистрировано 15 летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 493 тыс. 557 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 20 тыс. 616 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 984 тыс. 37 пациентов, из них 14 тыс. 697 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 134 тыс. 545, за сутки зарегистрировано 652 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 июля 2021 года.

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