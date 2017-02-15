Мэр Пензы вновь стал лидером медиарейтинга глав администраций столиц субъектов ПФО Политика

Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев вновь занял первую строчку медиарейтинга глав администраций столиц субъектов Приволжского федерального округа, составленного компанией «Медиалогия».

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По итогам января 2017 года медиаиндекс Виктора Кувайцева составил 11 тыс. 52 пункта, что выше, чем у его коллег из Уфы и Нижнего Новгорода. Вошедшие в тройку лидеров Ирек Ялалов и Сергей Белов имеют медиаиндекс 3 тыс. 919 и 3 тыс. 252,9 пункта соответственно.

Среди событий, при освещении которых СМИ активно упоминали мэра Пензы, аналитики назвали перевод всех городских служб на круглосуточную работу для устранения последствий аварии на ТЭЦ-1, а также требование не останавливать вывоз снега и уборку территорий в выходные дни.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Виктор Кувайцев стал лидером рейтинга «Медиалогии» по итогам 2016 года.

Российская исследовательская компания «Медиалогия» составляет рейтинги на основе медиаиндекса — показателя качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.

В отличие от индексов, основанных на простом подсчете количества упоминаний, он позволяет оценить медиарепутацию объекта с учетом качественных показателей: влиятельности источника информации, характера упоминания персоны в сообщении, его роли в тексте, наличия прямой или косвенной речи.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.

Рейтинги построены на основе базы СМИ, которая включает в себя почти 38 тыс. влиятельных источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-порталы.

Данные для рейтинга рассчитаны на 15 февраля 2017 года.