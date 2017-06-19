У современной молодежи нет «прививки» от популизма Навального — Георгий Камнев Политика

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Лидер пензенских коммунистов, депутат Законодательного собрания области, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев считает, что у современной молодежи, которая старается проявлять все большую политическую активность, нет «прививки» от популизма оппозиционера Алексея Навального, и виновата в этом сама власть.

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«Нужно признать, что ролики Навального сделаны красиво, хорошо, привлекательно для молодежи. Но у молодежи сегодня нет «прививки» от такого популизма. Почему? Потому что очень долгое время в этой части власть вела «охранительную политику». Молодежь не была задействована в политических процессах. Вообще политика была немодной. Заниматься политикой было непопулярно, неинтересно. Все просто хотели стать чиновниками. Сейчас все поменялось. Становится наоборот модным ходить на митинги. Появляется такой флер революционности: кого-то забрали — в Москве, по крайней мере; они посидели в автозаке — сделали селфи, выложили в соцсети; два часа провели в отделении полиции — зачекинились. И все — круто, ты борец-революционер», — сказал Георгий Камнев в ходе интервью, которое он дал главному редактору ИА «PenzaNews» Павлу Полосину на минувшей неделе.

При этом, по его словам, такая молодежь не разбирается во всех политических течениях.

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«И в этом как раз есть упущение власти — молодежь они фактически потеряли. Они не могли вовремя объяснить, что к чему. Они боялись, что, объясняя молодежи суть происходящих политических процессов, неизбежно столкнутся с тем, что она будет задавать неудобные вопросы и, докопавшись до сути, будет как раз бороться, может быть, с той системой, которая сегодня существует, но уже другими способами и встанет на сторону борьбы за общество социальной справедливости. Молодежь сегодня не подготовлена, поэтому она так активно реагирует на такие модные, популярные вещи», — пояснил первый секретарь обкома КПРФ.

По его мнению, с молодежью надо работать, но не с помощью церкви, которую сегодня пытаются завести в школы.

«Молодежь это не приемлет. Она видит во многом фальшь этого всего. Когда батюшка приезжает на шикарном автомобиле и говорит, что надо вести себя скромнее, у молодежи возникает резонный вопрос: «Может быть, стоит с себя как-то начать?» Здесь присутствует определенная фальшь, и делать на этом акцент государству не стоит. Нужно искать и пропагандировать истинные ценности в школах», — отметил лидер пензенских коммунистов.

Полная версия интервью с Георгием Камневым будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» во вторник, 20 июня.