Выдвижение Мельниченко усилит позиции «Единой России» в Пензе — Гуляков Политика

Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Включение заместителя полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Олега Мельниченко в общеобластную часть списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области от «Единой России» усилит позиции партии в регионе. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал ректор Пензенского государственного университета, депутат регионального парламента четвертого и пятого созывов Александр Гуляков, занимавший пост спикера с 2007 по 2012 годы.

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«Для меня самого это новость. […] Я скажу лишь одно — он человек опытный. Если такое решение принимается, значит, это целесообразно. Он грамотный, усилит, я думаю, и партию, и выборный список», — сказал собеседник агентства.

Александр Гуляков добавил, что если руководство партии приняло решение заменить члена Совета Федерации РФ Виктора Кондрашина, который должен был идти в списке третьим, на Олега Мельниченко, на это были веские причины.

«Он достойный кандидат. […] Они решили так. Если решили, значит, правильно», — отметил ректор ПГУ.

Оценивая вероятность того, что в случае своего избрания Олег Мельниченко оставит работу в полпредстве и вернется в Пензу, Александр Гуляков не исключил разные варианты развития событий.

«Он может это место отдать кому-то, а сам как работал в Нижнем [Новгороде], так и будет работать. Второй вариант — он может это место действительно сам занять, стать депутатом Законодательного собрания Пензенской области», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 28 июня были сформированы предварительные списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от «Единой России». В общеобластную часть списка были включены губернатор Иван Белозерцев, секретарь реготделения партии, председатель Заксобрания Валерий Лидин и член Совета Федерации РФ Виктор Кондрашин.

5 июля на XXIII конференции реготделения «Единой России» Валерий Лидин сообщил, что состав тройки претерпел изменения — вместо Виктора Кондрашина в общеобластную часть было предложено включить Олега Мельниченко.

Позже он пояснил, что решение по кандидатуре Олега Мельниченко принял президиум Генсовета «Единой России».