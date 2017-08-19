В Пензе готовятся к митингу против политического давления на кандидатов в депутаты Политика

Пенза, 19 августа 2017. PenzaNews. Митинг против политического давления на кандидатов в депутаты намерены провести представители Компартии России в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе в предстоящее воскресенье, 20 августа, в 16.00.

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В обкоме КПРФ считают, что в подконтрольных власти СМИ развернута грязная и беспрецедентная по своим масштабам информационная война против партии, а сама избирательная кампания в Пензенской области проходит с нарушениями.

В качестве примеров коммунисты приводят ситуацию в Сердобском районе, где избирком отказался зарегистрировать списки кандидатов в городское собрание представителей и Сазанский сельсовет, а также в Лопатинском районе — там полиция задержала агитаторов.

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Кроме того, по утверждению активистов КПРФ, в сельской местности представители администраций воруют их агитматериалы из почтовых ящиков, а кандидатов в депутаты запугивают, требуя отказаться от участия в муниципальных выборах.

Помимо этого, в штабе коммунистов обращают внимание на ситуацию с кандидатом в депутаты Законодательного собрания Пензенской области от КПРФ Антоном Столяровым, указывая при этом, что приказом главного врача онкодиспансера его сняли с должности заведующего лабораторией радиоизотопной диагностики.

Ранее руководитель медучреждения Виталий Серебряков пояснил ИА «PenzaNews», что речь идет не об увольнении, а о реформировании с 1 ноября подразделений, и Антон Столяров «как был, так и остается в той должности, которую занимает».