Кандидат в мэры Пензы Лузгин обратился к жителям через Instagram

Дорогие земляки, сегодня состоялось заседание комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности Главы администрации г. Пензы. Хочу поделиться своим видением дальнейшего развития нашего города, поэтому решил записать видео-обращение. #АндрейЛузгин #правительствоПенза #Пензенскаяобласть #InvestInPenza