Кандидат в мэры Пензы Лузгин обратился к жителям через Instagram Политика

Пенза, 22 октября 2019. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин, претендующий на пост главы администрации Пензы, записал видеообращение к жителям, в котором в общих чертах поделился своим видением дальнейшего развития муниципалитета.

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По его мнению, город должен становиться удобнее, комфортнее, безопаснее и дружелюбнее для каждого жителя, а также для гостей, приезжающих в Пензу.

«В городе должна строиться, развиваться социальная инфраструктура, должны появляться новые школы, новые детские сады, новые скверы, парки, новые общественные пространства. В городе должна развиваться креативная экономика, экономика знаний», — сказал Андрей Лузгин.

Он добавил, что необходимо работать с молодежью, сохранять и приумножать человеческий капитал.

«Одним из важных элементов на этом пути будет развитие малого и среднего предпринимательства и привлечение инвестиций. Инвестиции, новый бизнес, новые рабочие места — это дополнительные поступления в местный бюджет, который, безусловно, является основой для реализации всех социальных инициатив», — пояснил кандидат на пост мэра Пензы.

Глава администрации города Пензы — должностное лицо, возглавляющее деятельность исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления.

Руководит администрацией Пензы на принципах единоначалия. Назначается на должность Пензенской городской думой из числа кандидатов, представленных по результатам конкурса. Контракт с главой администрации Пензы заключает глава города.

Конкурс на замещение должности мэра состоялся 21 октября. В нем приняли участие четыре человека — депутат Законодательного собрания области, коммунист Георгий Камнев, глава администрации Малосердобинского района, либерал-демократ Иван Кирюхин, вице-мэр Пензы, единоросс Денис Леонтьев и беспартийный первый заместитель председателя регионального правительства Андрей Лузгин.

В соответствии с решением конкурсной комиссии, все они представят свои программы развития Пензы на сессии гордумы 25 октября. Кандидатам предстоит ответить на вопросы депутатов, после чего состоится тайное голосование, по итогам которого будет назначен мэр.