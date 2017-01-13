На аукционе на «Спасских вечерах» в Пензе можно будет купить картины и праздничные торты Религия

Пенза, 13 января 2017. PenzaNews. Картины местных художников и праздничные торты будут разыграны в качестве лотов на благотворительном аукционе, который пройдет в рамках IV фестиваля православной культуры «Спасские вечера» в Пензе в предстоящее воскресенье, 15 января.

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Средства, собранные в рамках аукциона, будут направлены на строительство Спасского кафедрального собора.

Также внести свой вклад в восстановление святыни можно будет опустив пожертвование в специальный ящик.

В рамках праздника запланирована культурно-историческая реконструкция рождественских гуляний XIX века, традиционной ярмарки с монастырской выпечкой, горячим сбитнем и изделиями народных умельцев.

Со сцены фестиваля прозвучат колядки в исполнении коллективов православных приходов, воскресных школ и ансамблей Пензы.

На территории возле собора будет организовано катание на санях и собачьих упряжках. В импровизированном снежном городке пройдут традиционные зимние игры.

Творческие мастер-классы пройдут в губернаторском доме. Детский архиерейский хор представит рождественский спектакль «Золушка», будет открыт лекторий, выставка работ учеников воскресных школ, пройдет презентация общества сестер милосердия и миссионерской акции «Евангелие в каждый дом», сообщает пресс-служба Пензенской епархии.