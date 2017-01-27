В пензенском «Квартале Луи» пройдет цикл лекций «Литургия: тайна соединения с Богом» Религия

Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Цикл лекций «Литургия: тайна соединения с Богом» пройдет на базе арт-холла «Квартал Луи» в Пензе.

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Так, 5 февраля, состоится первая встреча, которая будет посвящена литургии святителя Иоанна Златоуста.

12 февраля священник расскажет об особенностях литургии святителя Василия Великого.

19 февраля будет организована беседа о литургии Преждеосвященных Даров.

Гости мероприятия смогут попробовать блюда из уникального меню от поваров с ограниченными физическими возможностями, а также кофе и чай от барменов-колясочников.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, все собранные средства будут направлены на строительство центра сопровождаемого проживания и трудоустройства молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники».