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В пензенском «Квартале Луи» пройдет цикл лекций «Литургия: тайна соединения с Богом»

08:17 | 27.01.2017 | Религия

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Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Цикл лекций «Литургия: тайна соединения с Богом» пройдет на базе арт-холла «Квартал Луи» в Пензе.

В пензенском «Квартале Луи» пройдет цикл лекций «Литургия: тайна соединения с Богом»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Так, 5 февраля, состоится первая встреча, которая будет посвящена литургии святителя Иоанна Златоуста.

12 февраля священник расскажет об особенностях литургии святителя Василия Великого.

19 февраля будет организована беседа о литургии Преждеосвященных Даров.

Гости мероприятия смогут попробовать блюда из уникального меню от поваров с ограниченными физическими возможностями, а также кофе и чай от барменов-колясочников.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, все собранные средства будут направлены на строительство центра сопровождаемого проживания и трудоустройства молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники».
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