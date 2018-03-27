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В Пензе почтили память протоиерея Николая Тарасова

08:09 | 27.03.2018 | Религия

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Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Панихида об упокоении состоялась у могилы митрофорного протоиерея Николая Тарасова на Митрофановском кладбище Пензы в день четвертой годовщины со дня его смерти, 26 марта.

В Пензе почтили память протоиерея Николая Тарасова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, ее совершили настоятель и клирики Митрофановского храма, которым он руководил около 30 лет.

Почтить память одного из старейших клириков митрополии пришли также многие верующие, которые помолились вместе со священнослужителями.

Николай Тарасов родился в семье дьякона в Чувашии в 1927 году.

После Великой Отечественной войны окончил московскую духовную семинарию. Первым местом его служения стала Нижегородская область.

В 1953 году митрополит Горьковский и Арзамасский Корнилий рукоположил его в сан дьякона и направил в Ветлугу.

Иерейскую хиротонию отца Николая 31 марта 1956 года совершил высокопреосвященный Мануил, архиепископ Чебоксарский и Чувашский, будущий митрополит Куйбышевский и Ульяновский.

В 1967 году приехал в Пензу.

В 1969 году был возведен в сан протоиерея.

В 1976 году стал соборным ключарем, а в 1978 году — настоятелем Успенского кафедрального собора.

С 1984 года служил настоятелем Митрофановского храма Пензы.

С 2012 года был почетным настоятелем Митрофановского храма.

26 марта 2014 года скончался на 87-м году жизни.

Похоронен на Митрофановском кладбище.
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