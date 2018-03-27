В Пензе почтили память протоиерея Николая Тарасова
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Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Панихида об упокоении состоялась у могилы митрофорного протоиерея Николая Тарасова на Митрофановском кладбище Пензы в день четвертой годовщины со дня его смерти, 26 марта.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, ее совершили настоятель и клирики Митрофановского храма, которым он руководил около 30 лет.
Почтить память одного из старейших клириков митрополии пришли также многие верующие, которые помолились вместе со священнослужителями.
Николай Тарасов родился в семье дьякона в Чувашии в 1927 году.
После Великой Отечественной войны окончил московскую духовную семинарию. Первым местом его служения стала Нижегородская область.
В 1953 году митрополит Горьковский и Арзамасский Корнилий рукоположил его в сан дьякона и направил в Ветлугу.
Иерейскую хиротонию отца Николая 31 марта 1956 года совершил высокопреосвященный Мануил, архиепископ Чебоксарский и Чувашский, будущий митрополит Куйбышевский и Ульяновский.
В 1967 году приехал в Пензу.
В 1969 году был возведен в сан протоиерея.
В 1976 году стал соборным ключарем, а в 1978 году — настоятелем Успенского кафедрального собора.
С 1984 года служил настоятелем Митрофановского храма Пензы.
С 2012 года был почетным настоятелем Митрофановского храма.
26 марта 2014 года скончался на 87-м году жизни.
Похоронен на Митрофановском кладбище.