После старта голосования Пенза находится на втором месте в рейтинге «Город России» Общество

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Пенза располагается на второй строчке в рейтинге «Город России. Национальный выбор», голосование в рамках которого стартовало в начале января.

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По данным на полдень понедельника, 9 января, город набрал более 3 тыс. 500 голосов.

С небольшим отрывом от Пензы на третьей и четвертой строчках рейтинга расположились Чебоксары и Владикавказ.

Лидером на данный момент является Владивосток, который опережает их почти на 1 тыс. голосов.

Подведение итогов конкурса состоится 30 декабря 2017 года в 15.00.

С 2012 года Пенза стабильно поднимается в рейтинге. Так, по итогам первого голосования город находился на 72 месте, в 2013 — на 26, в 2014 — на 17, а в 2015 — на 4 строчке.

«Город России» — интернет-проект, организованный с целью определения наиболее привлекательного, узнаваемого и символичного города, а также привлечения внимания к культурно-историческому наследию регионов страны.