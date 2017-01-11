Белозерцев призвал найти компромисс с жильцами домов, мешающих реконструкции набережной Общество

Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал чиновников найти компромисс с собственниками оставшихся на набережной реки Суры в Пензе старых домов вдоль реки, которые будут мешать масштабной реконструкции.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Обижать людей не надо. С ними надо договариваться, убеждать, предлагать разные варианты расселения, идти навстречу, при этом поясняя, что чем раньше собственники частных домовладений согласятся переехать на новое место, тем на более выгодных условиях они смогут это сделать», — отметил он в ходе совещания с представителями регионального правительства и мэрии Пензы, состоявшегося в среду, 11 января.

Читайте также

На набережной Суры в Пензе появятся велодорожка, сцена и амфитеатр

Иван Белозерцев выразил уверенность в том, что можно найти решения, которые устроят собственников.

В частности, глава региона предложил использовать жилье, которое есть в резерве у застройщиков.

«Опыт такой работы у нас имеется. Когда расселяли площадку под строительство киноконцертного зала [«Пенза»], удавалось достигать взаимопонимания и находить разумные решения», — цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.