ДК в Шемышейке и дом-интернат в Наскафтыме оснастят камерами видеонаблюдения Общество

Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Суд обязал оборудовать здания районного дома культуры в Шемышейке и дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов в селе Наскафтым Пензенской области камерами видеонаблюдения.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Шемышейского районного суда, с исками обратился прокурор по результатам проверки, в ходе которой были выявлены нарушения в сфере обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности.

«Бездействие должностных лиц шемышейского РДК и наскафтымского дома-интерната признано незаконным. Ответчики обязаны оборудовать здания системами видеонаблюдения за подступами к учреждениям, прилегающими территориями и установить камеры в помещениях», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что по решению суда в учреждениях также установят системы оповещения об угрозе совершения террористического акта.

«Решения в апелляционном порядке не были обжалованы и вступили в законную силу», — сказал представитель суда.