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В 2017 году планируется отремонтировать дороги из Пензы во все райцентры

10:45 | 22.02.2017 | Общество

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Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. 201 км дорог от Пензы до районных центров и 111 км между райцентрами и муниципальными образованиями планируется отремонтировать в 2017 году. Об этом сообщил глава регионального Минстроя Александр Гришаев в ходе очередного заседания областного правительства.

В 2017 году планируется отремонтировать дороги из Пензы во все райцентры

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, также намечено продолжить строительство дорог до значимых объектов сельских населенных пунктов общей протяженностью 22,5 км — к селам Карамалы Никольского района, Аршиновка Наровчатского района, Карповка Сердобского района, Усть-Мурза и Мордовская Норка Шемышейского района, Шейно Пачелмского района и другим.

«Аукционная кампания по привлечению подрядчиков должна закончиться в апреле», — отметил Александр Гришаев.

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Как сообщает пресс-служба облправительства, в 2017 году из дорожного фонда Пензенской области будет выделена рекордная сумма — 4 млрд. 976 млн. рублей. Средства будут направлены не только на ремонт и строительство дорог, но и на оборудование пешеходных переходов, установку наружного освещения, ограждений, приведение в порядок тротуаров и мостовых переходов.

В Пензенской области действуют около 40 дорожных организаций и около 40 асфальтовых заводов. К настоящему времени запасено 4 млн. тонн асфальта, более 500 тыс. тонн щебня, более 50 тыс. тонн битума. Эти материалы обеспечивают 80–90% потребности дорожников.
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