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Руководство «Ванюшкиных сладостей» оценивает ущерб от пожара как незначительный

12:54 | 25.02.2017 | Общество

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Пенза, 25 февраля 2017. PenzaNews. Ущерб от пожара, который произошел в ночь на субботу, 25 февраля, в производственном цехе компании «Ванюшкины сладости» на улице Кордон Студеный в Пензе, оценивается как незначительный. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор по маркетингу кондитерского предприятия Алексей Культин.

Руководство «Ванюшкиных сладостей» оценивает ущерб от пожара как незначительный

Фото пресс-службы компании «Ванюшкины сладости»

«Возгорание на производстве произошло по причине технического характера», — сказал собеседник агентства.

По его словам, рабочие предприятия и оборудование в результате пожара не пострадали.

«Цех продолжит работу в обычном режиме», — заверил Алексей Культин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», сигнал о пожаре в двухэтажном кирпичном строении площадью 2,5 тыс. кв. метров поступил на пульт дежурного в 0.42.

Огонь уничтожил кровлю и затронул помещения второго этажа на площади 1 тыс. кв. метров.

В результате пожара никто не пострадал. Для ликвидации последствий случившегося привлекались 45 человек и 16 единиц техники — это все подразделения Пензы и Заречного.

Причины пожара устанавливаются.
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