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В Пензе перевозчик оштрафован за выход употребившего наркотик водителя на маршрут №43

16:00 | 28.02.2017 | Общество

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Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы назначил штраф в размере 75 тыс. рублей индивидуальному предпринимателю, допустившему к управлению маршрутным такси №43 водителя в состоянии наркотического опьянения.

В Пензе перевозчик оштрафован за выход употребившего наркотик водителя на маршрут №43. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Правонарушение было совершено 30 ноября 2016 года.

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, предприниматель и его представитель не признали вину, так как, по их мнению, наличие грубых нарушений не доказано.

«В суде установлено, что контроль за состоянием здоровья водителей транспортных средств в процессе их работы фактически оказался не обеспечен индивидуальным предпринимателем, что повлекло допуск к управлению пассажирским автобусом водителя, находившегося в состоянии наркотического опьянения. Это подтверждено в том числе путевым листом на данного водителя», — пояснил собеседник агентства.

Представитель суда отметил, что постановление в законную силу не вступило.

По его словам, водитель маршрутки №43, вышедший на работу после употребления марихуаны, был привлечен к административной ответственности.
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