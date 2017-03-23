Александр Грачев оштрафован за нарушение порядка выдачи земли в Богословском сельсовете Общество

Пенза, 23 марта 2017. PenzaNews. Александр Грачев, который исполнял обязанности главы администрации Богословского сельсовета Пензенской области до 22 ноября 2016 года, оштрафован за грубые нарушения установленных законом двухнедельных сроков рассмотрения заявлений граждан о предоставлении им бесплатно в собственность земельных участков, расположенных в садоводческом некоммерческом товариществе «Надежда».

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, сумма штрафа составила 2 тыс. рублей.

«Кроме того, по данному факту действующему и.о. главы администрации сельсовета было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Инспектор по земельным и имущественным отношениям администрации привлечен к дисциплинарной ответственности», — пояснила собеседница агентства.