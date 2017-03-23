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Александр Грачев оштрафован за нарушение порядка выдачи земли в Богословском сельсовете

11:47 | 23.03.2017 | Общество

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Пенза, 23 марта 2017. PenzaNews. Александр Грачев, который исполнял обязанности главы администрации Богословского сельсовета Пензенской области до 22 ноября 2016 года, оштрафован за грубые нарушения установленных законом двухнедельных сроков рассмотрения заявлений граждан о предоставлении им бесплатно в собственность земельных участков, расположенных в садоводческом некоммерческом товариществе «Надежда».

Александр Грачев оштрафован за нарушение порядка выдачи земли в Богословском сельсовете

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, сумма штрафа составила 2 тыс. рублей.

«Кроме того, по данному факту действующему и.о. главы администрации сельсовета было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Инспектор по земельным и имущественным отношениям администрации привлечен к дисциплинарной ответственности», — пояснила собеседница агентства.
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