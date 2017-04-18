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Ушел из жизни гендиректор «Пензенского подшипникового завода» Владимир Астафьев

11:40 | 18.04.2017 | Общество

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Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Генеральный директор ООО «Пензенский подшипниковый завод» Владимир Астафьев ушел из жизни на 79-м году жизни.

Ушел из жизни гендиректор «Пензенского подшипникового завода» Владимир Астафьев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Под руководством Владимира Астафьева «Пензенский подшипниковый завод» успешно разрабатывал и внедрял в производство изделия для железнодорожной и автомобильной отраслей промышленности, его научные статьи публиковались в специализированных журналах. Принципиальность, честность, добросовестное отношение к труду — черты, присущие Владимиру Васильевичу как руководителю. Благодаря этим качествам он пользовался заслуженным авторитетом и уважением в коллективе», — отмечается в тексте некролога, опубликованного на сайте Минпрома Пензенской области во вторник, 18 апреля.

Руководство и коллектив ведомства выразили глубокие соболезнования родным и близким Владимира Астафьева.

Астафьев Владимир Васильевич родился 20 ноября 1938 года.

Трудовую деятельность начал слесарем-сборщиком. Затем работал мастером, заместителем начальника цеха, главным инженером, замдиректора на различных промышленных предприятиях Пензы, в числе которых «Счетмаш», «Завод точных приборов», «Пенздизельмаш» и другие.

В 2000 году был назначен генеральным директором ООО «Пензенский подшипниковый завод».

Почетный железнодорожник. Обладатель титула «Топ-менеджер России» (2006).
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