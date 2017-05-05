Сломавший пенсионерке мизинец подопечный сердобского дома ветеранов труда осужден условно Общество

Сердобск, 5 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено 60-летнему подопечному дома ветеранов труда в Сердобске Пензенской области, который признан судом виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Инвалид II группы по общему заболеванию поступил в сердобский дом ветеранов труда по путевке Минтруда Пензенской области в апреле 2015 года. С того времени он постоянно нарушал правила проживания и систематически злоупотреблял алкоголем. Как следует из характеристики администрации учреждения, мужчина в состоянии алкогольного опьянения часто вел себя агрессивно, оскорблял проживающих и медперсонал и не уживался с соседями по комнате», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Сердобского городского суда.

Он пояснил, что вечером 29 января мужчина пришел в гости к своей подруге, с которой в комнате проживала 78-летняя соседка.

«С этой женщиной у подсудимого давно сложились неприязненные отношения, так как она ругалась на него и выгоняла из комнаты. Так же произошло и в день преступления. Между пожилой женщиной и пенсионером возникла ссора, в ходе которой мужчина замахнулся своей металлической тростью и хотел ударить ее по голове. Женщина прикрыла голову рукой. Удар пришелся по ее правой ладони. В результате потерпевшая получила перелом мизинца», — добавил собеседник агентства.

По его словам, в судебном заседании мужчина вину свою признал и в содеянном раскаялся.

«Приговор вступил в законную силу», — отметил представитель суда.