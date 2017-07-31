Пензенские поисковики обнаружили останки семерых воинов под Севастополем Общество

Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Члены пензенского поискового отряда «Поиск-вездеход» обнаружили остатки семерых воинов-краснофлотцев, а также части амуниции и вооружения в ходе «Вахты памяти», которая проводилась в районе села Верхнесадового под Севастополем.

Фото: пензенское отделение «Поискового движения России»

В этом районе в ноябре–декабре 1941 года проходил рубеж обороны Севастополя, на котором стояли 8-я бригада, а также 18-й и 19-й отдельные батальоны морской пехоты.

В ходе второго штурма Севастополя части понесли огромные потери — 1,5 тыс. человек, но город не сдали.

Как сообщила ИА «PenzaNews» председатель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова, члены отряда «Поиск-вездеход» исследовали около 25 кв. км территории.

«Ранее поисковые работы в этом районе не проводились, местность подверглась рекультивации, и большинство следов прошедшей войны были стерты», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, работа поисковиков была осложнена жаркой погодой, из-за чего ее приходилось вести рано утром и вечером.

«В состав экспедиции вошли ребята, которые в течение года принимали участие в проекте «Патриоты Сурского края» и прошли обучение в «Школе молодого поисковика». Молодые бойцы отряда, впервые выехавшие на «Вахту памяти», применив полученные знания, самостоятельно обнаружили останки бойца», — добавила Лариса Казакова.

Она отметила, что в ходе экспедиции поисковики посетили сельский музей «Четвертый сектор обороны» и диораму в Севастополе «Штурм Сапун-горы», а также увидели репетицию торжественного мероприятия, посвященного Дню Военно-Морского Флота.