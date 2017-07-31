16:12:30 Понедельник, 31 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

Пензенские поисковики обнаружили останки семерых воинов под Севастополем

09:27 | 31.07.2017 | Общество

Печать

Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Члены пензенского поискового отряда «Поиск-вездеход» обнаружили остатки семерых воинов-краснофлотцев, а также части амуниции и вооружения в ходе «Вахты памяти», которая проводилась в районе села Верхнесадового под Севастополем.

Пензенские поисковики обнаружили останки семерых воинов под Севастополем

Фото: пензенское отделение «Поискового движения России»

В этом районе в ноябре–декабре 1941 года проходил рубеж обороны Севастополя, на котором стояли 8-я бригада, а также 18-й и 19-й отдельные батальоны морской пехоты.

В ходе второго штурма Севастополя части понесли огромные потери — 1,5 тыс. человек, но город не сдали.

Как сообщила ИА «PenzaNews» председатель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова, члены отряда «Поиск-вездеход» исследовали около 25 кв. км территории.

«Ранее поисковые работы в этом районе не проводились, местность подверглась рекультивации, и большинство следов прошедшей войны были стерты», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, работа поисковиков была осложнена жаркой погодой, из-за чего ее приходилось вести рано утром и вечером.

«В состав экспедиции вошли ребята, которые в течение года принимали участие в проекте «Патриоты Сурского края» и прошли обучение в «Школе молодого поисковика». Молодые бойцы отряда, впервые выехавшие на «Вахту памяти», применив полученные знания, самостоятельно обнаружили останки бойца», — добавила Лариса Казакова.

Она отметила, что в ходе экспедиции поисковики посетили сельский музей «Четвертый сектор обороны» и диораму в Севастополе «Штурм Сапун-горы», а также увидели репетицию торжественного мероприятия, посвященного Дню Военно-Морского Флота.
Актуальное
Читайте также
Пензенские волонтеры подключились к поискам 48-летнего Сергея Чапаева Уголовное дело завели на жителя Шемышейского района за неуплату алиментов
Семеро жителей Заречного удостоены наград «Росатома» Жителям двух домов в Пензе произвели перерасчет за ЖКУ на сумму 180 тыс. рублей
В Пензенской области озимый рыжик убран на площади более 1 тыс. га В Пензе будут судить женщину, ударившую полицейского при попытке съесть наркотик
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама