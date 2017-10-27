Суд признал законным решение ФАС по делу о передаче участка в Сурске компании без торгов Общество

Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отказал администрации Городищенского района в удовлетворении требований об отмене решения и предписания управления ФАС России по Пензенской области по делу о передаче ООО «Стройкомплекс+К» земельного участка.

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Между администрацией Городищенского района и ООО «Стройкомплекс+К» был заключен договор аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства без торгов. При этом впоследствии на нем были построены многоквартирные жилые дома.

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По словам руководителя управления ФАС России по Пензенской области Оксаны Кузнецовой, установленные в процессе рассмотрения дела обстоятельства свидетельствуют о том, что действия администрации Городищенского района и ООО «Стройкомплекс+К» по заключению договора, а также непринятие мер по его расторжению в связи с использованием земли не по назначению являлись следствием заключения и участия в соглашении.

«Оно было направлено на предоставление юридическому лицу земельного участка для жилищного строительства в нарушение требований действующего законодательства РФ без проведения торгов», — пояснила она.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФАС России, в отношении ООО «Стройкомплекс+К» было вынесено постановление о наложении штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Установленные обстоятельства являются предметом расследования уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Городищенского района Геннадия Березина.