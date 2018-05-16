В Пензенской области до конца года отремонтируют 135 км федеральных дорог Общество

Пенза, 16 мая 2018. PenzaNews. Специалисты ФКУ «Поволжуправтодор» планируют в 2018 году привести в нормативное состояние 135 км федеральных дорог, расположенных в Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба учреждения, как и в прошлом году, наибольший объем придется на трассу М5 «Урал», где предстоит отремонтировать 52 км.

На участках общей протяженностью 42 км в Спасском и Кузнецком районах будет восстановлено дорожное покрытие, в том числе отремонтирован подъезд к Кузнецку-12.

На 6 км в Мокшанском районе специалисты произведут устройство тонкослойного покрытия.

Кроме того, осенью дорожники приступят к строительству двухуровневой транспортной развязки на пересечении с улицей Островной в Пензе.

Еще 40 км дорожного покрытия будет восстановлено в Иссинском, Мокшанском, Пензенском и Малосердобинском районах.