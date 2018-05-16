В Пензенской области до конца года отремонтируют 135 км федеральных дорог
Печать
Пенза, 16 мая 2018. PenzaNews. Специалисты ФКУ «Поволжуправтодор» планируют в 2018 году привести в нормативное состояние 135 км федеральных дорог, расположенных в Пензенской области.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщает пресс-служба учреждения, как и в прошлом году, наибольший объем придется на трассу М5 «Урал», где предстоит отремонтировать 52 км.
На участках общей протяженностью 42 км в Спасском и Кузнецком районах будет восстановлено дорожное покрытие, в том числе отремонтирован подъезд к Кузнецку-12.
На 6 км в Мокшанском районе специалисты произведут устройство тонкослойного покрытия.
Кроме того, осенью дорожники приступят к строительству двухуровневой транспортной развязки на пересечении с улицей Островной в Пензе.
Еще 40 км дорожного покрытия будет восстановлено в Иссинском, Мокшанском, Пензенском и Малосердобинском районах.