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Пензенский губернатор пообещал поддержку клубу собаководов «Старт»

08:08 | 27.07.2018 | Общество

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Пенза, 27 июля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области пообещал поддержку руководителю подросткового клуба юных собаководов «Старт» Сергею Туманову, обратившемуся к нему с просьбой о предоставлении помещения для объединения.

Пензенский губернатор пообещал поддержку клубу собаководов «Старт». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В минувший четверг, 26 июля, в ходе приема главы региона Сергей Туманов пояснил, что в настоящее время клуб располагается в подвале.

По словам Ивана Белозерцева, руководителю подросткового объединения необходимо оформить его как юридическое лицо.

«Тогда администрация города включит вашу организацию в реестр подростковых клубов и сможет оказать поддержку, предоставить хорошее помещение. Таких людей, как Вы, занимающихся с ребятами, будем поддерживать», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

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