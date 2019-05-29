В Пензе в День России намечено провести фестиваль граффити Общество

Пенза, 29 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поддержал предложение о проведении в День России и День города фестиваля граффити, которое высказал президент региональной ассоциации разработчиков программного обеспечения «Secon», руководитель компании «CodeInside» Максим Семенкин в комментарии к записи мэра в соцсети Facebook.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы говорили про подготовку ко Дню города. И когда мы об этом говорили, попросили людей откликнуться, дать свои предложения. Несколько таких предложений поступило к нам посредством социальных сетей. Мы посмотрели. В основном, мероприятия, которые в этих предложениях есть, мы когда-то проводили, людям понравилось, они хотят их увидеть вновь, в них поучаствовать. Вот Максим Семенкин пишет, что фестиваль граффити на парапете набережной напротив «Ростка» неплохо было бы провести», — сказал он в ходе совещания в мэрии в среду, 29 мая.

Мэр отметил, что это сложно для муниципалитета, поскольку требует больших материальных затрат.

Читайте также

Фестиваль плова в День России вслед за Пензой проведут в 25 регионах

По словам начальника управления культуры Пензы Веры Фейгиной, только на приобретение краски необходимо около 400 тыс. рублей, поскольку площадь поверхности подпорной стенки очень велика.

Она также предположила, что стоит рассмотреть возможность нанесения новых рисунков, а не обновлять изображения, выполненные в 2015 году.

«Есть заготовки у ребят, которые занимаются граффити», — отметила Вера Фейгина.

Затем Виктор Кувайцев добавил, что также ему в комментариях поступили предложения провести фестиваль национальных костюмов и привлечь людей, которые бы рассказали о Пензе детям малоизвестные факты.

«У нас, коллеги, времени не так много. Давайте к концу недели определимся с концепцией», — уточнил мэр.