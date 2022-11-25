В Колышлейском районе прокуратура выявила нарушения при организации питания в школах Общество

Пенза, 25 ноября 2022. PenzaNews. Прокуратура Колышлейского района Пензенской области в ходе проверок, проведенных в пяти школах, выявила нарушения при организации питания учащихся.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Выявлены факты несоблюдения влажностного и температурного режима хранения пищевой продукции, приема от поставщиков продуктов питания без необходимых сопроводительных документов и маркировки, ненадлежащего технического состояния помещений для приготовления и приема пищи, использования посуды с дефектами и другие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме того, в школьных столовых допускалось хранение и использование продуктов питания без документов, подтверждающих их соответствие карантинным фитосанитарным требованиям», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что по итогам проверки прокурор района возбудил в отношении директоров образовательных организаций 14 дел об административных правонарушениях по статьям 6.7, 10.1 и 10.3 КоАП РФ.

«С целью устранения нарушений, а также причин и условий, способствовавших их совершению, директорам школ внесено пять представлений. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», — сказала собеседница агентства.