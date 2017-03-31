Пензенскому «Дизелисту» предстоит очень серьезная борьба — Алексей Ваулин Спорт

Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Пензенскому «Дизелисту» предстоит приложить большие усилия, чтобы одержать победу над «Локо-Юниором» из Ярославля в финальной серии матчей чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги, которая стартует в предстоящую субботу, 1 апреля. Такое мнение выразил главный тренер команды Алексей Ваулин.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Много внимания уделяем технико-тактической подготовке. Нам предстоит очень серьезная борьба. Знаем, что «Локо-Юниор» серьезно усилился перед стартом плей-офф. В команде хорошая рабочая обстановка. Ребята понимают, насколько велика цена любой ошибки. Мы разобрали видеозаписи матчей соперника против «Дмитрова». Постараемся не допустить те ошибки, которые позволили себе хоккеисты из Подмосковья», — сказал он.

В свою очередь капитан «Дизелиста» Максим Чигирев подчеркнул, что команда настроена на победу.

«Главное, что в команде нет паники, все готовы играть в финале конференции только первым номером. Тренеры разобрали игры соперника, показали нам ошибки, которые допустили ребята из Подмосковья. Теперь наша задача — сыграть агрессивно и четко выполнить установку тренерского штаба», — цитирует хоккеиста пресс-служба «Дизеля».