Семья Левиных победила по итогам пензенского фестиваля «Папа, мама, я — спортивная семья» Спорт

Пенза, 9 апреля 2017. PenzaNews. Семья Левиных одержала победу по итогам финала областного фестиваля «Папа, мама, я — спортивная семья», финал которого состоялся в Сердобске в минувшую субботу, 8 апреля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она представляла третью возрастную группу, в которую входили семьи с мальчиками в возрасте 8–10 лет.

«Серебро» выиграли сразу три команды. Это семьи Кожевниковых, Колесниковых и Жаворонкиных. Они представляли первую, вторую и четвертую возрастные группы, так как в их состав входят мальчик 5–7 лет, а также девочки 5–7 и 8–10 лет.

В программе фестиваля были соревнования по дартсу, прыжкам в длину с места, отжиманиям и эстафеты — комбинированные, легкоатлетические и по плаванию.

Также проходил конкурс плакатов, по итогам которого четыре семьи из Пензы стали лауреатами, сообщает пресс-служба городской администрации.