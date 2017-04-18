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Дениса Аблязина вызывали к следователю в качестве свидетеля — СКР

15:56 | 18.04.2017 | Спорт

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Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Известный российский гимнаст, пятикратный призер Олимпийских игр Денис Аблязин был вызван к следователю в Пензе во вторник, 18 апреля, в качестве свидетеля по уголовному делу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

Дениса Аблязина вызывали к следователю в качестве свидетеля — СКР

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Его вызывали в качестве свидетеля», — сказала собеседница агентства.

При этом с чем именно связано проведение следственных действий, она не уточнила.

«Следователь работает по поручению в рамках уголовного дела. Это не наше уголовное дело», — пояснила представитель СУ СКР по Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Денис Аблязин опубликовал в Instagram фотографию повестки, согласно которой ему надлежало явиться в следственный отдел по Железнодорожному району Пензы регионального следственного управления СКР утром во вторник, 18 апреля.

Впоследствии спортсмен удалил фотографию повестки, а также комментарии к ней.
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