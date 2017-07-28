Пензенский «Зенит» потерпел поражение в первом домашнем матче первенства России Спорт

Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. Пензенский «Зенит» потерпел поражение от клуба «Строгино» из Москвы в первом домашнем матче, состоявшемся в рамках первенства России по футболу сезона 2017–2018 годов среди команд второго дивизиона зоны «Центр» на стадионе «Первомайский» вечером в минувший четверг, 27 июля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Встреча завершилась со счетом 1:2.

За «Зенит» гол забил Александр Асташкин, а за «Строгино» — Евгений Иващенко и Иван Сергеев.

Комментируя исход встречи, главный тренер пензенской команды Артем Куликов отметил, что игроки «Зенита» создали много голевых моментов, которые не смогли реализовать.

«Это, наверное, основной компонент, который нам не удалось выполнить в должной мере, степени, на хорошем уровне», — уточнил наставник.

Он подчеркнул, что проигрывать первый домашний матч неприятно.

«Думаю, надо это все проанализировать, внести поправки и двигаться дальше», — резюмировал Артем Куликов.

Таким образом, пензенский «Зенит» еще не набрал ни одного очка и занимает 13 место в турнирной таблице.

Следующий матч клуб проведет в Волгограде, где сыграет с местным «Ротором-2» в четверг, 3 августа.