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В Кузнецке пройдут соревнования по мотокроссу памяти Василия Бочкарева

14:23 | 27.06.2019 | Спорт

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Кузнецк, 27 июня 2019. PenzaNews. Соревнования по мотокроссу — лично-командное первенство Кузнецка и III этап чемпионата и первенства Пензенской области — решено посвятить памяти экс-губернатора Василия Бочкарева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Кузнецке пройдут соревнования по мотокроссу памяти Василия Бочкарева. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предполагается, что на состязания, которые пройдут на мотодроме «Сухановский» в Кузнецке в предстоящую субботу, 29 июня, приедет дочь бывшего главы региона Наталья Бочкарева.

По предварительной информации, участниками соревнований по мотокроссу станут около 200 спортсменов из Пензенской, Самарской, Саратовской областей и Мордовии. За звание победителя сразятся как юные, так и именитые гонщики в семи классах мотоциклов.

Главным судьей соревнований будет заслуженный тренер России Валерий Шумилин.

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