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В Пензенской области экс-замглавы администрации сельсовета получил условный срок за взятку

08:28 | 25.10.2017 | Криминал

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Бессоновка, 25 октября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года назначено бывшему заместителю главы администрации Бессоновского сельсовета Пензенской области, который признан виновным в получении взятки.

В Пензенской области экс-замглавы администрации сельсовета получил условный срок за взятку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В июне 2017 года житель Бессоновки был признан приговором мирового судьи виновным в повторном нарушении правил дорожного движения. Ему было назначено наказание в виде 260 часов обязательных работ. На основании распоряжения заместителя главы администрации мужчина был принят в сельсовет в качестве разнорабочего для исполнения наказания», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, 10 августа мужчина обратился к чиновнику с просьбой освободить его от отбывания наказания за денежное вознаграждение.

«Он предложил внести в табель учета заведомо ложные сведения об отработанных часах обязательных работ и не уведомлять бессоновский межмуниципальный филиал уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Пензенской области об уклонении от отбывания наказания. Заместитель главы администрации сельсовета согласился совершить незаконное освобождение мужчины за вознаграждение в размере 50 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что на следующий день злоумышленник лично получил взятку, после чего был незамедлительно задержан сотрудниками управления МВД России по Пензенской области и регионального Следственного комитета.

«Приговором суда осужденный на 2 года лишен права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций», — добавила она.

По словам помощника руководителя СУ СКР по региону, чиновник также оштрафован на 200 тыс. рублей.

«Приговор не вступил в законную силу», — резюмировала собеседница агентства.
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