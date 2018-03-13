В Каменке возбуждено дело по факту покушения отчима на убийство шестилетнего пасынка Криминал

Каменка, 13 марта 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту покушения отчима на убийство своего шестилетнего пасынка в Каменке Пензенской области.

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«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что вечером 12 марта мальчик находился вместе с матерью, отчимом и младшей сестрой дома в Каменке. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил своего малолетнего пасынка головой об пол, после чего взял топор и нанес им не менее двух ударов по голове и руке ребенка. После совершения преступления отчим скрылся с места преступления», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что шестилетний мальчик в тот же день был с травмами доставлен в каменскую межрайонную больницу, после чего переведен на лечение в областную детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова.

«Сотрудниками УМВД России по Пензенской области, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу, мужчина 1981 года рождения был обнаружен в Каменке в ночь на 13 марта. В настоящее время подозреваемый задержан следователем в порядке ст. 91 УПК РФ. Выясняются мотивы совершенного преступления. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что в рамках расследования уголовного дела будут исследованы условия воспитания и содержания мальчика, дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводимой с данной семьей.