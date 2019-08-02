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Пользователи соцсетей помогли пензенцу найти украденный мопед

14:08 | 02.08.2019 | Криминал

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Пенза, 2 августа 2019. PenzaNews. Бдительные пользователи социальных сетей помогли жителю Ленинского района Пензы разыскать украденный у него мопед с самодельной коляской.

Пользователи соцсетей помогли пензенцу найти украденный мопед. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

После того, как он разместил информацию о пропаже в интернете, ему начали поступать сообщения из разных районов Пензенской и Саратовской областей. Неравнодушные люди перечисляли населенные пункты, на территории которых видели похищенное транспортное средство.

В итоге сотрудники правоохранительных органов установили, что мопед находится в Ртищево.

«Гражданин, у которого изъяли имущество, пояснил, что средство передвижения ему продал племянник – житель Колышлейского района. Полицейские выяснили его местонахождение и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Он признался в содеянном», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что благодаря этому удалось восстановить картину произошедшего.

«Накануне преступления подозреваемый употреблял спиртные напитки. Около 3.00 он направился пешком в одно из развлекательных заведений и заметил стоявший возле дома потерпевшего мопед. Злоумышленник определил, что для запуска двигателя не требуется использовать ключи, завел мотор и поехал в бар, где находился его дядя. Подозреваемый предложил ему приобрести мопед за 15 тыс. рублей. Тот согласился, и вдвоем они направились на похищенном транспортном средстве в Саратовскую область», — пояснили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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