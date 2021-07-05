Суд удовлетворил ходатайство экс-министра Стрючкова об УДО Криминал

Пенза, 5 июля 2021. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова, который был приговорен к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование» и ч. 1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

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«В силу п. «б» ч. 3 ст. 79 УК РФ условно-досрочное освобождение от отбывания наказания возможно после отбытия не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление. Из материалов личного дела, а также материалов, приложенных к ходатайству, характеристики, представленной администрацией ИУ [исправительного учреждения], следует, что Стрючков В.В. отбыл установленную законом часть срока наказания, на момент рассмотрения ходатайства трудоустроен, мероприятия воспитательного характера, а также занятия по социально-правовым вопросам посещает регулярно, делает для себя правильные выводы, к мерам воспитательного воздействия восприимчив, относится положительно, программу психокоррекции личности выполняет, стремится к ресоциализации», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

В нем добавляется, что Владимир Стрючков не имеет взысканий, при этом он семь раз поощрялся администрацией учреждения за хорошее поведение и добросовестное отношение к труду.

«С 25 ноября 2020 года [он] был переведен на облегченные условия отбывания наказания, а 30 декабря 2020-го — на участок колонии-поселения», — отмечается в пресс-релизе.

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В тексте также обращается внимание на то, что осужденный в полном объеме выплатил потерпевшей 550 тыс. рублей в счет возмещения вреда, причиненного преступлением.

Из сообщения следует, что в судебном заседании Владимир Стрючков и его защитник поддержали ходатайство.

«Представитель ФКУ «ИК-8» УФСИН России по Пензенской области поддержал доводы, изложенные в письменной характеристике, согласно которым осужденный Стрючков В.В. характеризуется положительно, в связи с этим администрация учреждения считает, что цели наказания достигнуты, и ходатайствует об условно-досрочном освобождении», — сказано в пресс-релизе.

«Вышеуказанные обстоятельства в совокупности объективно свидетельствовали о том, что Стрючков В.В. своим поведением доказал свое исправление, в связи с чем суд 29 июня 2021 года ходатайство удовлетворил, освободив условно-досрочно на 1 год 6 месяцев 23 дня. Постановление в законную силу не вступило», — уточняется в тексте.

Если постановление суда не будет обжаловано, оно вступит в законную силу 10 июля.